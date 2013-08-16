Что нужно, чтобы проснуться утром легко

Если вы из того большинства людей, которые не могут вылезти из постели утром, вам пригодятся эти советы, пишут иностранные СМИ.

Итак, что же нужно чтобы проснуться утром легко?

И первое, с чего нужно начинать, это подготовка ко сну. Не рекомендуется перед сном смотреть телевизор или сидеть за компьютером, пить спиртные или крепкие напитки вроде кофе или чая, не стоит наедаться до отвала.

Лучше всего за пол часа, час до сна принять горячую ванну, послушать музыку или почитать книгу, также не плохо было бы поиграть с кем-нибудь из близких в карты или шахматы, или найти еще какой-нибудь повод для общения.

Выработайте для себя режим, которому вы бы следовали изо дня в день. Человеку для здорового сна нужно спать 6-8 часов.

Многие люди следуют правилу трех восьмерок, 8 часов на сон, 8 на работу, 8 на отдых. Но не следует придерживаться каких-то конкретных установленных норм, человек интуитивно может определить для себя, сколько ему необходимо времени, чтобы выспаться.

Так например, Наполеон считал что тратить свое время на сон непозволительная роскошь для человека и спал всего 5 часов в сутки, а гениальный мозг Эйнштейна требовал для подзарядки 12 часов.

Просто слушайте свое тело, и не переживайте если вы не можете спать больше 5-и часов, или если у вас не раскалывается голова после 12-и часового сна, то вашему организму нужно именно столько времени чтобы чувствовать себя отдохнувшим.

Научитесь радоваться началу нового дня

Для этого лучше всего пару раз встать до рассвета, выйти с чашкой чая на балкон и понаблюдать за тем как встает солнце.

Постарайтесь сделать так, чтобы пробуждение сопровождалось для вас чем-то приятным, самое простое - поставьте перед сном у кровати стакан сока, или банан. Найдите что-то, доставляющее удовольствие вам и тогда вы будете ждать начала нового дня.

Поставьте на телефон или будильник приятную музыку. Стандартные звуки слишком раздражительные. Советую сразу отбросить мысли вроде: ”Еще слишком рано можно и еще поспать…”.

Не давайте себе возможности выбора межу ”вставать” и ”поспать”, начните действовать сразу. Приоткрыв глаза и выключив музыку, позвольте себе несколько минут ленивой разминки, зачастую это очень помогает проснуться.

Позевайте, потянитесь, повозитесь в постели, если сон не начал отступать, сделайте массаж мочек ушей и массаж пальцев рук, массируя каждый палец начиная от подушечек до основания.

В этих местах очень много нервных окончаний, которые при их стимуляции посылают приятные импульсы телу, помогающие проснуться и дающие заряд бодрости.

Наконец настало время вставать, не спеша сядьте на кровать, сделайте небольшую гимнастику, не вставая с постели, покачайте головой, сделайте вращательные движения в локтевых сгибах и повороты корпуса.

После этого можно принять душ. Не стоит делать воду слишком холодной, резкие перепады температуры, так же как и резкие движения, сутра, для тела являются стрессом.

Также неплохо иметь гель для душа с приятным запахом, так как приятный запах тоже помогает проснуться.

И не забудьте утром улыбаться, глядя на себя в зеркало, это поможет выработке гормона радости – серотонина, и с каждым днем вы будете чувствовать себя жизнерадостнее.