Кистевой туннельный синдром - офисная болезнь

Карпальный туннельный синдром хоть и не является столь распространенным офисным недугом, но переживать его весьма неприятно, а лечиться - проблематично.

Кистевой или карпальный туннельный синдром - это болезненное состояние рук и кистей, вызванное защемление нерва в запястье. Ряд факторов может способствовать возникновению кистевого туннельного синдрома, в том числе анатомия запястья, определенные основополагающие проблемы со здоровьем и, возможно, тип работы (в частности - постоянная работа за компьютером).

Если говорить о физиологии недуга, то кистевой туннель - это узкий внутренний проход (толщиной с ваш большой палец) на ладонной стороне запястья, который защищает главный нерв вашей руки и 9 сухожилий, отвечающих за сгибание и расгибание пальцев. Спазм этого нерва вызывает онемение, боль и в конце концов приводит к слабости рук.

Кистевой туннельный синдром обычно начинается постепенно с боли в запястье, которая может распространяться на предплечье. Общие симптомы кистевого туннельного синдрома включают в себя:

- Покалывание или онемение в пальцах или руке, особенно большой и указательный, средний или безымянный пальцы. Это ощущение часто происходит, когда вы ведете машину, держите телефон или газету, а также после пробуждения.

- Боль, отдающая вверх по руке, в плечо, или вниз в ладонь или пальцы, особенно после силовой или повторяющейся нагрузки.

- Чувство слабости в руках.

Лечение:

- Почаще делайте перерывы в работе, давайте рукам отдохнуть.

- Почаще делайте массаж ладони и пальцев руки.

- Примите болеутоляющее средство, например, Аспирин, Ибупрофен или Напроксен.

- Попробуйте на ночь надевать на запястье специальную повязку-шину, они продаются в большинстве аптек, без рецепта.

- Ночью старайтесь не подкладывать под себя руки, выпрямлять их.

- Займитесь йогой или пилатесом.

- Пройдите курс ультразвуковой терапии (назначается исключительно врачом!).

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