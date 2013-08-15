Как не отравиться дыней

Участились случаи пищевых отравлений после употребления дынь. По словам врачей, в этом виноваты не сами дыни, а то, что люди неправильно их едят.

Дыня считается тяжелым продуктом, поскольку содержит много клетчатки. Правильно есть дыню необходимо между основными приемами пищи (лучше за 2 часа до еды либо через 2 часа после). Чтобы не получить понос, не смешивайте дыню с алкоголем и кисломолочными продуктами, не запивайте ее холодной водой.

Кормящим матерям дыня противопоказана. Нельзя есть дыню людям с сахарным диабетом, язвой желудка и 12-перстной кишки, и в период кишечного расстройства.

likar.info