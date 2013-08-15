Чем опасен бензопирен в продуктах

Бензопирен - вещество первого класса опасности, изменения, которые он вызывает, необратимы, это сильный канцероген и мутаген. То есть он может вызвать онкологические заболевания и генетические проблемы у будущих детей. Особенно важен тот факт, что бензопирен при попадании в организм из него не выводится, а накапливается.

Чаще всего бензопирен образовывается при горении и сильном нагревании материалов - во время пожаров, работы транспорта, курения, в расплавленном на жаре асфальте. Кроме того, что человек вдыхает бензопирен с воздухом, он еще и употребляет его с едой и водой - туда бензопирен тоже запросто мигрирует.

Среди пищевых продуктов наивысшая концентрация бензопирена встречается в копченостях (в том числе - в шпротах), мясных и рыбных продуктах, консервах, зерне - там даже разрешено минимальное содержание этого вещества (до 0,001 мг/кг - 0,03 г/кг).

В других продуктах, согласно правилам, бензопирена быть не должно, но на практике проверки показывают, что он часто содержится в жареных семечках, подсолнечном масле, майонезах, сухофруктах, шоколаде.

Как защититься от бензопирена? Методов «очистки» организма от этого вещества нет, поэтому единственный способ избежать его вредного влияния - избегать. Поможет отказ от копченых продуктов, мясных и рыбных изделий (особенно консервов) промышленного производства, майонеза, нерафинированного масла.

В идеале - стоит переехать подальше от дорог, заводов и котелен, а лучше всего - и от асфальта тоже. Если тебе удастся сделать это, не потеряв доступ к образованию, культуре и здравоохранению - дай, пожалуйста, знать tochka.net. Мы с удовольствием переедем вместе с тобой.

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