Почему появляются высыпания на лице

Причиной высыпания может быть как абсолютно безобидная причина, так и серьезное заболевание.

Основные причины высыпаний на лице:

Закупорка протоков сальных желез.

Нарушается отток продукции сальных желез, начинается воспаление. А также воспаление сальных желез - акне.

Колебания уровня гормонов:

Особенно в период полового созревания, заболеваний эндокринной системы, на фоне приема гормональных препаратов или их отмены.

Стрессы, эмоциональные потрясения.

Обычно высыпания, появившиеся в результате стресса, нестойкие и довольно быстро исчезают.

Аллергические реакции, в том числе на косметику:

Если высыпания появляются часто, попробуйте найти закономерность в их появлении. Возможно, у вас аллергия на продукт питания, крем, шампунь или домашнее животное. В этом случае нужно отказаться, если это возможно, от контакта с аллергеном.

Инфекционные заболевания:

Кожа - зеркало всего организма, поэтому любой инфекционный процесс может вызывать высыпания вследствие нормальных процессов борьбы организма с болезнью.

Также разнообразные чешуйки на лице могут быть симптомом дефицита цинка в организме.

Нужно помнить, что появление любых незнакомых пятен, чешуек, изменение окраски, размера и формы уже существующих - повод для визита к дерматологу.

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