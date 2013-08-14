Почему появляются высыпания на лице
Колебания уровня гормонов...
Причиной высыпания может быть как абсолютно безобидная причина, так и серьезное заболевание.
Основные причины высыпаний на лице:
Закупорка протоков сальных желез.
Нарушается отток продукции сальных желез, начинается воспаление. А также воспаление сальных желез - акне.
Колебания уровня гормонов:
Особенно в период полового созревания, заболеваний эндокринной системы, на фоне приема гормональных препаратов или их отмены.
Стрессы, эмоциональные потрясения.
Обычно высыпания, появившиеся в результате стресса, нестойкие и довольно быстро исчезают.
Аллергические реакции, в том числе на косметику:
Если высыпания появляются часто, попробуйте найти закономерность в их появлении. Возможно, у вас аллергия на продукт питания, крем, шампунь или домашнее животное. В этом случае нужно отказаться, если это возможно, от контакта с аллергеном.
Инфекционные заболевания:
Кожа - зеркало всего организма, поэтому любой инфекционный процесс может вызывать высыпания вследствие нормальных процессов борьбы организма с болезнью.
Также разнообразные чешуйки на лице могут быть симптомом дефицита цинка в организме.
Нужно помнить, что появление любых незнакомых пятен, чешуек, изменение окраски, размера и формы уже существующих - повод для визита к дерматологу.