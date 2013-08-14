Намерены внедрить пилотный проект по госрегулированию цен на препараты инсулина

Министерство здравоохранения Украины намерено внедрить пилотный проект по государственному регулированию цен на препараты инсулина.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня на заседании правительства.

По его словам, в настоящее время в Украине успешно реализуется пилотный проект по удешевлению лекарств от гипертонии. А теперь Министерство здравоохранения Украины вышло с инициативой внедрить пилотный проект по государственному регулированию цен на препараты инсулина. Это касается как минимум 200 тысяч инсулинозависимых больных.

«Порядок реализации такого проекта правительство намерено сегодня утвердить, обязательно с учетом опыта внедрения референтных цен на лекарства от гипертонии», - сообщил Азаров.