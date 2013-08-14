Что делать при отравлении грибами

Отравиться грибами может даже опытный грибник. И тому есть ряд причин. Во-первых, любые грибы легко впитывают токсичные химические соединения, т.е. вблизи населенных пунктов, дорог и свалок (даже заросших травой) съедобный гриб часто становиться ядовитым

Во-вторых, гриб это прекрасный резервуар для развития разнообразных бактерий, кушать которые может быть вредно.

Кроме того, в консервированных грибах бактерии размножаются и выделяют ядовитые для человека вещества.

Если попробовать съесть такой гриб - то может произойти отравление.

Съедобный гриб можно перепутать с ядовитым.

Часто путают молодые грибы, потому что характерные различия в юном возрасте гораздо менее заметны.

Отравления грибами протекают тяжело, поэтому важно вовремя заметить симптомы отравления, связать их с употреблением в пищу грибов, начать лечение и сохранить те самые грибы, из-за которых произошло несчастье.

Как только вы обнаружили первые симптомы отравления грибами - вызывайте скорую помощь сразу. Наиболее страшные отравления могут протекать внешне относительно безобидно.

Симптомы отравления грибами и неотложная помощь:

- боль в животе, понос, тошнота, рвотные позывы или рвота.

В данном случае - организм реагирует на токсины, пытается от них всеми силами избавиться.

Очень важно организму в этом помочь: многократные промывания желудка, слабительные, активированный уголь.

При частой рвоте нельзя давать противорвотное, пусть пострадавший пьет побольше воды.

Если эти симптомы развились через час-два, значит, вы столкнулись с ядовитым грибом гастро-энтеротропного (желудочно-кишечного) действия.

При правильном оказании первой помощи и своевременной доставке в больницу - прогноз благоприятный.

Если эти же симптомы развиваются через шесть часов - несколько суток, то ситуация намного опаснее, т.к. скорее всего это встреча с грибами гепато-нефротоксичными, т.е. разрушающими печень и почки.

В этом случае ядовитые вещества успевают всосаться, и организм не успевает вовремя отреагировать.

Симптомы отравления проходят, и может наступить период мнимого благополучия - человек чувствует себя лучше, успокаивается, просит выписать из больницы.

Если его выписать в этот период - очень вероятна смерть от разрушения печени (токсического гепатита).

Вот симптомы токсического гепатита:

желтушность склер (глаз) и кожи, чувство тяжести и/или боли в правом подреберье, увеличивается печень.

Отравление нейротоксичными грибами.

Кроме общих симптомов отравления, присоединяется еще и бред, видения, психомоторное возбуждение, припадки, судороги.

Не забудьте отдать на экспертизу недоеденные грибы - это может спасти жизнь пострадавшему, т.к. поможет подобрать правильный антидот, т.е. средство от конкретного яда.

Кроме того - не обязательно доедать партию еще не открытых грибов из соседних банок.

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