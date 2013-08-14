Что делать при отравлении грибами
Гриб - резервуар для развития разнообразных бактерий
Отравиться грибами может даже опытный грибник. И тому есть ряд причин. Во-первых, любые грибы легко впитывают токсичные химические соединения, т.е. вблизи населенных пунктов, дорог и свалок (даже заросших травой) съедобный гриб часто становиться ядовитым
Во-вторых, гриб это прекрасный резервуар для развития разнообразных бактерий, кушать которые может быть вредно.
Кроме того, в консервированных грибах бактерии размножаются и выделяют ядовитые для человека вещества.
Если попробовать съесть такой гриб - то может произойти отравление.
Съедобный гриб можно перепутать с ядовитым.
Часто путают молодые грибы, потому что характерные различия в юном возрасте гораздо менее заметны.
Отравления грибами протекают тяжело, поэтому важно вовремя заметить симптомы отравления, связать их с употреблением в пищу грибов, начать лечение и сохранить те самые грибы, из-за которых произошло несчастье.
Как только вы обнаружили первые симптомы отравления грибами - вызывайте скорую помощь сразу. Наиболее страшные отравления могут протекать внешне относительно безобидно.
Симптомы отравления грибами и неотложная помощь:
- боль в животе, понос, тошнота, рвотные позывы или рвота.
В данном случае - организм реагирует на токсины, пытается от них всеми силами избавиться.
Очень важно организму в этом помочь: многократные промывания желудка, слабительные, активированный уголь.
При частой рвоте нельзя давать противорвотное, пусть пострадавший пьет побольше воды.
Если эти симптомы развились через час-два, значит, вы столкнулись с ядовитым грибом гастро-энтеротропного (желудочно-кишечного) действия.
При правильном оказании первой помощи и своевременной доставке в больницу - прогноз благоприятный.
Если эти же симптомы развиваются через шесть часов - несколько суток, то ситуация намного опаснее, т.к. скорее всего это встреча с грибами гепато-нефротоксичными, т.е. разрушающими печень и почки.
В этом случае ядовитые вещества успевают всосаться, и организм не успевает вовремя отреагировать.
Симптомы отравления проходят, и может наступить период мнимого благополучия - человек чувствует себя лучше, успокаивается, просит выписать из больницы.
Если его выписать в этот период - очень вероятна смерть от разрушения печени (токсического гепатита).
Вот симптомы токсического гепатита:
желтушность склер (глаз) и кожи, чувство тяжести и/или боли в правом подреберье, увеличивается печень.
Отравление нейротоксичными грибами.
Кроме общих симптомов отравления, присоединяется еще и бред, видения, психомоторное возбуждение, припадки, судороги.
Не забудьте отдать на экспертизу недоеденные грибы - это может спасти жизнь пострадавшему, т.к. поможет подобрать правильный антидот, т.е. средство от конкретного яда.
Кроме того - не обязательно доедать партию еще не открытых грибов из соседних банок.