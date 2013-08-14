Чтобы забеременеть, советуют ехать на море

После начала курортного сезона у гинекологов и дерматологов появляется больше пациентов. Об этом рассказала столичный гинеколог Тамара Бойко.

"Как правило через 2-3 недели после отдыха на море у нас появляется больше посетителей, - говорит Тамара Федоровна. - Чаще приходят с воспалениями, высыпаниями и молочницей ".

По словам врача, после курортного сезона увеличивается количество абортов.

"Всех женщин, которые планируют прервать беременность, прошу хорошо подумать, - говорит Тамара Федоровна. - Треть удается убедить оставить ребенка. Главное, чтобы в такой момент женщину поддержали родственники и друзья. Многим супругами, которые не могут забеременеть, советую ехать на море. От изменения климата организм начинает работать на результат с новыми силами. 60 процентов пациенток возвращаются с курорта уже беременными ".

Гинеколог говорит, чтобы избежать нежелательной беременности, не стоит заниматься сексом в море.

"В воде презерватив может легко соскользнуть. К тому же повышается вероятность повреждения латекса, - объясняет Бойко. - Нужно быть осторожными, когда занимаетесь любовью на берегу. Часто в порыве страсти партнеры не замечают насекомых в песке и камней. Чтобы не подхватить сыпь и другие заболевания кожи, перед тем, как планируете романтическую ночь на берегу моря или океана, возьмите с собой плед или большое полотенце ".

По словам врача, и в воде, и на берегу влюбленные рискуют подхватить инфекцию.

"Многие приходят, чтобы провериться на ВИЧ. Но заразиться можно независимо от того, где вы занимаетесь любовью. Все зависит от партнера, который может быть переносчиком СПИДа или других венерических болезней. Где бы ни происходил половой акт, используйте презервативы ", - советует Тамара Федоровна.

gazeta.ua