На западе и севере Украины погодные условия ухудшатся
10:29, 14 августа 2013Страна
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Ожидаются грозы и град
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на западе и севере Украины.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр, завтра, 14 августа, ночью в западных областях и в Житомирской области, а днем в северных областях, в Винницкой, в Карпатах и Закарпатье ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град.
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