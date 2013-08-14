Укус осы может быть опасным для здоровья, если у вас аллергия на ос, точнее - на осиный яд.

Симптомы такой аллергии: отек, удушье, выраженное и быстрое покраснение в месте укуса.

В летний период старайтесь иметь под рукой антигистаминные препараты.

Продаются они, как правило, без рецепта.

Если вы аллергик - не ждите реакции организма на укус осы - сразу примите таблетку.

Если в прошлом у вас были тяжелые аллергические реакции на укусы насекомых - после таблетки вызывайте скорую помощь.

Лучше показаться смешным, чем в одиночку переживать приступ удушья.

Осы - нередко живут большими семьями, жалить (в отличие от пчел) могут много раз.

Поэтому - с места, где вас ужалили, уходите немедленно, т.к. аллергическая реакция на укус осы зависит от дозы яда, попавшего в организм.

Кроме того, при полной мобилизации улей в состоянии искусать до смерти существо и покрупнее человека. В этой ситуации отсутствие аллергии не спасет.

Если вас укусили за глаз, подмышечную область, язык или половые органы - в данном случае аллергический компонент проявляет себя мощнее, локальнее и быстрее.

Рекомендуется приложить лед к месту укуса, чтобы снять воспалительный момент.

Боль помогут снять противовоспалительные препараты - напроксен, диклофенак и т.д.

Лучше всего использовать их местно, в виде гелей.

Кроме обязательного приема антигистаминных препаратов не лишним будет показаться врачу того профиля, за который вас укусили.

В тяжелых случаях врач может назначить глюкокортикоиды, т.е. гормональные противовоспалительные препараты.

Вы перепутали осу с пчелой, и агрессивно выдавливаете жало, которого нет.

Все знают, что укус осы надо отсосать, а жало - выдавить.

Давят, как правило, с большим энтузиазмом. Ногти, обычно, спиртом не обрабатывают.

Инфекция, таким образом, свободно проникает в истерзанное место укуса.

В такой ситуации необходимо обработать пострадавший участок кожи антисептиком, а очищенную поверхность - мазью с антибактериальным препаратом.

К слову, если вы не помните, делали ли вам прививку от столбняка - поинтересуйтесь в своей поликлинике. Именно в таких случаях это может быть актуальным.

Укус осы не может использоваться как средство медицины, даже народной.

Состав яда абсолютно не такой как у пчелы, и никаких известных полезных свойств укус осы не несет.

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