Участие в медэкспериментах должно быть лишь при письменном согласии

Народный депутат от «Батькивщины» Татьяна Слюз внесла в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 45 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" (относительно сохранения врачебной тайны).

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте ВР.

Как говорится в объяснительной записке, основополагающим международным документом, который регламентирует проведение медицинских исследований, является Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы медицинских исследований при участии человека в качестве объекта исследования» от 1964 года. Ее положения содержат условия проведения медицинских исследований. К ним принадлежит и свободное информированное согласие потенциального участника в письменной форме и неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность личной информации объектов исследования.

Законом «Основы законодательства Украины о здравоохранении», действующим с 1992 года, предусматривается участие лица в медицинском эксперименте или других научных медицинских исследованиях. На сегодняшний день данным законом предусматривается возможность сохранения врачебной тайны во время проведения медико-биологических экспериментов только в необходимых случаях.

“Такое конструирование статьи 45 упомянутого закона, по меньшей мере, является некорректным. Поскольку создается впечатление, что врачебная тайна должна сохраняться только в необходимых случаях. То есть, во всех других она не должна сохраняться. К тому же, упомянутый перечень в законодательстве не определен”, - отмечает автор законопроекта.

В то же время, считает Слюз, нужно применять догму – «обязательное сохранение врачебной тайны в случаях проведения медицинского эксперимента, а перечень исключений должен содержаться в законе». Такую практику применяют некоторые иностранные государства, в частности США, отмечается в объяснительной записке.

Таким образом, законопроектом предлагается усовершенствовать законодательство относительно проведения медико-биологических экспериментов, определив обязательное письменное согласие совершеннолетнего дееспособного физического лица и условия раскрытия информации об участниках эксперимента.

К ним принадлежат: ухудшение состояния здоровья участника эксперимента с целью информирования родственников, опекунов и попечителей, органов опеки и заботы; информирование работников органов досудебного расследования, прокурора и суда относительно запроса в связи с проведением расследования или судебным разбирательством.