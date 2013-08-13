За рабочие места для инвалидов работодатели получат льготы

Кабинет министров Украины внес изменения в ряд своих постановлений и наделил Министерство социальной политики правом принимать решение о предоставлении дотаций и налоговых льгот предприятиям, трудоустраивающим инвалидов, за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №518 от 17 июля 2013 года, опубликованном на веб-портале правительства.

Ранее таким правом наделялись региональные комиссии по вопросам деятельности предприятий и общественных организаций инвалидов в АР Крым, областях, Киеве и Севастополе.

При этом Кабмин сохранил срок подачи документов на получение дотации – в течение пяти дней с момента создания рабочего места для инвалидов. Пакет документов, как и прежде, подается в местные администрации, которые затем в течение трех дней подают свои выводы в Министерство социальной политики.

«Решение о предоставлении или отказе в дотации предприятию или организации принимает Министерство социальной политики с учетом социальной значимости и соответствию критериям. Срок принятия окончательного решения – 10 дней», - говорится в постановлении правительства.

Этим же постановлением Кабмин наделил Минсоцполитики правом принимать решение о выполнении нормативов по трудоустройству инвалидов, определенных Законом Украины «О социальной защите инвалидов».

Механизм предоставления налоговых льгот за предоставление рабочего места инвалидам определен следующим образом. Разрешение на право пользования льготами выдается при условии, что количество инвалидов составляет не менее половины от общего количества штатных сотрудников; фонд оплаты труда инвалидов составляет не менее 25% общего фонда оплаты труда; при условии, что предприятие занимается переработкой, затраты на обработку сырья составляют 8% от цены поставки готовой продукции, а размер среднемесячной зарплаты не должен быть меньше минимальной зарплаты.

При соблюдении этих условий предприятие, претендующее на льготы, должно подать заявление установленного Минсоцполитики образца в местные администрации, копии уставных документов, а также бизнес-план деятельности предприятия. При этом доход предприятия за предыдущий налоговый период (год) должен быть не менее 8400 размеров минимальной зарплаты.

Разрешение на пользование льготами является срочным и выдается на квартал, полугодие, три квартала или год. В этой связи подать документы на получение такого разрешения необходимо за месяц до наступления отчетного квартала (для предприятий, подающих документы впервые) или за месяц до завершения срока действия предыдущего разрешения.

«Заявка на получение разрешения на пользование льготами рассматривается в течение 15 дней и в течение трех рабочих дней в Минсоцполитики отправляется вывод – предложение о предоставлении или отказе в льготах. Минсоцполитики принимает окончательное решение в течение 30 рабочих дней с момента получения выводов», - говорится в постановлении правительства.

Причинами отказа в предоставлении разрешения на получение льгот могут быть выявленная задолженность по заработной плате на предприятии, подача неполного перечня документов, выявление недостоверных данных, собственное заявление предприятия, неэффективность производственной деятельности или отсутствие социальной значимости заявки, ликвидация предприятия.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине вступил в силу новый закон о занятости населения, подписанный Президентом Украины в июле 2012 года.

Закон, в частности, предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Вместе с тем, ряд положений закона требовал принятия дополнительных нормативных актов – в особенности в части стимулирования трудоустройства инвалидов. В частности, в июне Президент Украины Виктор Янукович отметил необходимость скорейшей имплементации Закона.