Как пережить жару при больном сердце

В жаркую погоду людям с проблемами сердца нужно быть особенно осторожными. О том, как пережить жару сердечникам, рассказал врач городского центра сердца в г.Херсоне Патлатый Олег Николаевич.

Перегрев организма вызывает увеличение частоты пульса.

Сердечная мышца кровоснабжается иначе, чем весь организм. Поэтому учащение пульса не увеличивает приток кислорода к сердцу, а уменьшает.

Это может быть причиной развития приступа стенокардии, в народе именуемой «грудной жабой».

Чтобы до жабы не дошло - старайтесь не перегреваться и проконсультируйтесь у кардиолога. Обычно в таких случаях назначают препараты для нормализации сердечного ритма из группы бета-блокаторов.

Перегрев также влияет на показатели артериального давления, причем индивидуально.

У некоторых людей резко повышается давление, что может привести к отрыву тромба и повышения риска серьезных сосудистых событий.

У некоторых же - напротив, давление падает вплоть до обмороков.

В первом случае - давление снижается медикаментозным способом, подбираются подходящие антигипертензивные препараты, т.е. препараты от давления.

Кстати, именно эта группа препаратов является наиболее полезной для «сердечников», т.к. максимально продлевает жизнь при правильном ежедневном приеме.

В случае резкого понижения давления рекомендуется употребление кофе, сладкого чая.

При обмороке вызывайте скорую - консультация врача необходима.

Вредны также резкие колебания температур, которые часто бывают летом при переходе из помещения с кондиционером на улицу, или наоборот, а также при контрастном душе, ванне, или купании в холодной морской воде.

В этом случае может развиться так называемая «холодовая стенокардия», т.е. боль в сердце из-за резкого сокращения сосудов в ответ на холод.

Холодовой стенокардии можно избежать, если входить в воду постепенно, с учетом того, что температура воды не ниже 22 градусов по Цельсию.

Вредно находиться под кондиционером.

При любой форме сердечной недостаточности гораздо легче заболеть бронхитом или даже пневмонией, поэтому под струей кондиционера сидеть категорически нельзя.

Летний период требует отличных навыков гигиены от пациентов с варикозом, флебитами, тромбофлебитам.

В жару инфекции развиваются быстро, особенно при заболеваниях сосудов нижних конечностей.

Тут важно правильно подобрать дезинфекционные средства, с учетом состояния кожи.

В жару постоянно хочется пить, но «сердечный» человек должен быть осторожен и в этом.

Неумеренное употребление воды и солей в жаркое время приводит к резкому увеличению объема циркулирующей жидкости в организме, что может вызвать отеки, одышку и другие неприятные последствия.

С другой стороны - недостаточное употребление жидкости может привести к сгущению крови, что чревато тромбозом.

В зависимости от тяжести сердечной недостаточности, врач определяет объем жидкости, который пациент может употреблять в сутки.

В этот объем входят, кроме воды и напитков, первые и вторые блюда, фрукты и прочее.

Что касается риска тромбоза - в летний период жизненно важно принимать препараты, снижающие риск тромбообразования (антикоагулянты и антиагреганты) именно в тех дозах и сочетаниях, которые вам подобрал врач.

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