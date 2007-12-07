В США изобрели лекарства ”с дистанционным управлением”

Лекарства "с дистанционным управлением" изобрели специалисты с Массачусетского Технологического Института, сообщает Washington ProFile.

Суть метода радиоуправляемых лекарств заключается в следующем: препарат помещается в оболочку, которая состоит из особенных наночастиц (окислы железа), восприимчивых к низкочастотному электромагнитному излучению.

После того, как капсула попадает внутрь человеческого организма (например, с помощью инъекции) медики могут активизировать лекарства: нанооболочка раскрывается и биологически активная врачебная субстанция начинает действовать.

Этот метод был разработан для борьбы с онкологическими заболеваниями. Дело в том, что традиционно весьма сложно определить, как терапия подействовала на опухоль. В этой ситуации, врачебные нанокапсулы играют двоякую роль: с одной стороны, они доставляют лекарства (препараты, используемые для химиотерапии) в нужную точку тела, с другой - позволяют точнее определить результаты лечения с помощью известной процедуры электромагнитного резонанса. Технология была успешно испытана на подопытных мышах.

Теоретически, радиоуправляемые врачебные капсулы могут быть использованы и для лечения многих других заболеваний.

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