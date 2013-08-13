Самый лучший продукт для путешествий

Сало – один из наиболее безопасных продуктов, которые ожно взять в поезд даже в летнюю жару. Об этом сообщил заведующий отделом гигиены питания и безопасности пищи Научного центра радиационной медицины АМНУ Игнат Матасар, пишет Golos.Ua.

По его словам, сало не накапливает в себе никаких вредных микроорганизмов, поскольку, к примеру, сальмонелла и кишечная палочка предпочитает «жить» в белковых продуктах.

«Сало – это наиболее безопасный продукт питания в дорогу», - подчеркнул И. Матасар.

При этом медик отметил, что собственноручно собранный «тормозок» в дорогу будет предпочтительнее, поскольку обед в привокзальном ресторане или кафе может иметь очень негативные последствия.

«Это место, где реализуются самые разные продукты с не соблюдением срока реализации, качества – об этом даже речи быть не может», - пояснил гигиенист.