Как правильно сушить фрукты и ягоды

Знания, как сушить фрукты и ягоды, очень полезны, ведь с такими продуктами зимой можно не волноваться о вкусных компотах, граноле, пирогах, чае и не только! Конечно же, если у тебя есть желание и возможность засушить фрукты - обязательно сделай это, тем более это так просто! Мы расскажем тебе, как правильно сушить фрукты на зиму!

Как сушить фрукты на свежем воздухе

Старый и проверенный способ наших бабушек - самый экологически чистый и простой вариант, требующий минимум сил и энергии. Просто выбери фрукты, разрежь их по необходимости, выложи на противень, выстеленный пергаментной бумагой, и выстави на место, куда попадают прямые солнечные лучи. На ночь накрывай фрукты марлей. Процедуру повторяй до тех пор, пока фрукты не станут полностью сухими - в среднем это 2-3 дня. Будь внимательной и не пересуши, особенно это касается того, как сушить яблоки и груши на зиму - они должны быть жевательными!

Как сушить фрукты в духовке

В духовке можно сушить фрукты даже тогда, когда на улице нет солнца - это огромный плюс! Подготовь фрукты, выложи их равномерно на противень, устеленный пергаментной бумагой или марлей. Духовку разогрей до 70 градусов Цельсия и помести в нее противень. Сушить фрукты таким способом нужно будет около 7-12 часов. Лучше делать это днем, так как ночью оставлять духовку включенной опасно!

Как сушить фрукты в электросушилке

Отличный способ для тех, кто любит легко сушить фрукты! Для этого понадобится специальный прибор - электросушилка. Тебе нужно будет только поместить фрукты на лотки осушителя, включить устройство и через 10 часов ты получишь очень вкусную сушку! После приготовления дай фруктам остыть и только потом разложи в пакетики.

Как сушить фрукты и ягоды: важные нюансы

Чтобы правильно сушить фрукты, нужно:

Выбирать фрукты средней спелости без изъянов.

Фрукты всегда нужно мыть и очищать по надобности. Тщательно подготавливать к сушке.

Очень важный момент для тех, кто хочет правильно засушить груши и яблоки - чтобы они не потемнели, замочи их перед приготовлением в лимонном соке около 5 минут.

Фрукты можно подслащивать медом или корицей.

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