На этой неделе в Украине будет +37

На этой неделе в большинстве регионов Украины, кроме западных и ряда северных областей, будет без жарко и без осадков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Общий характер погоды на этой неделе - это незначительное количество осадков, которые будут выпадать в западных и частично северных областях, и полное отсутствие осадков в южных, центральных и восточных областях», - сказал Кульбида.

По его словам, максимальная температура воздуха в западных областях составит +23 - +28 градусов по Цельсию, в центральных - +25 - +30 градусов, на остальной территории Украины столбики термометров поднимутся до +32 - +37.

Кульбида подчеркнул, что такой температурный режим превышает норму для данного периода года.