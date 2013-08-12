Базилик снимает боль в горле при простуде

Базилик в аюрведе считается отличным тонизирующим и противовоспалительным средством. В первые дни простуды такой чай помогает снять воспаление горла, эфирные масла облегчают дыхание при насморке.

Чайную ложку сухих листьев базилика или веточку свежего добавить в чашку, также немного черного перца и корицы, они тоже помогают при простуде и ангине, а перец еще и идет как отхаркивающее средство. Настаивать в течение 7-10 минут и дать пить.

В такой чай можно добавить немного меда. Вместо перца можно положить несколько гвоздиков гвоздики.

Гвоздика дезинфицирует и снимает боль в горле, она так же щадяще действует на желудок - даже мягче чем перец. Поэтому, если есть язва желудка - перец лучше сразу заменить гвоздикой.

Из гвоздики можно сделать также другой чай: на несколько штучек гвоздики следует взять две чайные ложки мяты перечной и натереть несколько ложек свежего корня имбиря, залить кипятком, пить горячим.

Такой чай помогает лучше всего в первые дни простуды.

gazeta.ua