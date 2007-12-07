Мандарины могут раздражать почки

Лечебное применение мандарина

* Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Особенно он рекомендуется детям (даже младенцам) и больным.

* При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.

* Мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока.

* Смягчают кашель и оказывают отхаркивающее действие при бронхитах и трахеитах настои и отвары из сухой кожуры на воде (1:10).

* При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок.

* Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных растений для получения горькой настойки, которая применяется в медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения, ее принимают по 10-20 капель за 15-30 минут до еды.

* Для стимуляции аппетита рекомендуют в тех же дозах настойку сухой кожуры мандарина.

* От гельминтов избавляет обильное употребление мандаринового сока.

* Плоды мандарина применяют как ценный диетический продукт, насыщающий организм витаминами в зимнее время.

* Мандарины обладают антицинготным действием, повышают аппетит, улучшают обменные процессы.

* Эфирное масло мандарина поднимает настроение.

* При диабете отвар из кожуры мандаринов способствует снижению уровня сахара в крови. Кожуру 3 плодов кипятят 10 минут в 1 л воды. Отвар нужно держать в холодильнике непроцеженным и принимать ежедневно.

* Мандарины и мандариновый сок благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное действие.

* Наружное применение мандаринового сока помогает в борьбе с молочницей.

* Сок и плоды мандарина эффективно действуют при дизентерии.

* При обильных климактерических кровотечениях мандарины широко используют как кровоостанавливающее средство.

* При кожных заболеваниях действие фитонцидов, содержащихся в мандарине, настолько сильно, что свежий сок убивает некоторые грибки (трихофитию, микроспорию и др.). Чтобы излечить кожу и ногти, пораженные грибком, следует многократно втирать в них сок из дольки или кожуры мандарина.

ВНИМАНИЕ!

Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку желудка и кишечника,. поэтому они не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.

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