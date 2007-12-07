Как сделать вредные продукты полезными?

Мороженое, гамбургеры, пицца — как заманчиво звучат эти слова и как… страшно! Это же просто катастрофа для фигуры, скажут заядлые диетики. На самом деле, есть способы превратить катастрофу в настоящее спасение, говорят специалисты.

Всем известно, что самая вкусная еда всегда самая вредная. Оказывается, продукты, которые мы привыкли считать бедой для нашей талии, могут не только не повредить ей, но даже помочь нам похудеть! Главное — правильно их готовить. Вот несколько секретов того, как сделать любимую пищу ещё и полезной.

Гамбургеры

Мясо и хлеб — что может быть хуже? восклицают приверженцы «лёгкого» питания. Но и то и другое может быть не менее «лёгким», чем овощной салат, зато намного более питательным. Просто надо выбирать верные ингредиенты и пропорции. Доктор Бонни Глак, диетолог из Нью-Йорка, советует класть в гамбургеры поменьше хлеба и побольше овощей и мяса.

— Самый лучший вариант для тех, кто хочет сбросить лишние кило — это филе, — говорит доктор Глак. — Оно долго переваривается, является отличным источником белков и поэтому поддерживает чувство сытости очень долго.

Подтверждением может служить недавнее исследование австралийских медиков: учёные пронаблюдали за 100 женщинами, пытающимися сбросить вес, и выяснили, что те, кто «сидел» на мясе и молочных продуктах, худели гораздо быстрее, чем те, кто питался фруктами и овощами. А другое исследование показало, что повышенное потребление белков кроме всего прочего понижает аппетит, а это может сыграть решающую роль в вашей диете.

— И не забывайте про размер порции, — советует Глак. — Если вы решили пообедать гамбургером, 100 граммов будет достаточно. Если мерить на глаз, в диаметре такой гамбургер будет не больше колоды карт.

Мороженое

Хорошие новости для сладкоежек: мороженое повышенной жирности, вопреки распространённому мнению, может быть крайне полезным для фигуры. Впрочем, как и любой другой жирный молочный продукт. Недавнее исследование шведских учёных показало, что женщины, по крайней мере раз в день съедающие до 100 граммов жирного молочного, набирают вес хуже остальных. Медики пока не совсем уверены в причинах такого анти-жирового действия, но факты говорят «за», поэтому Глак смело советует своим пациенткам регулярно есть молочную пищу.

— Секрет может крыться и в том, что жирная пища более сытная. Многие женщины буквально килограммами едят обезжиренные продукты, потому что не наедаются, и набирают вес за счёт содержащихся в них углеводов. Тем временем гораздо меньшая порция жирного продукта была бы намного сытнее и менее вредна.

В общем, совет сводится к следующему: съедайте немного сыра, порцию мороженого или выпивайте стакан молока каждый день. Только не переусердствуйте: если уж один из приёмов пищи у вас будет по-настоящему «жирным», остальные лучше сделать лёгкими.

Яйца

Этот продукт был долгие годы несправедливо изгнан из многих популярных диет. Теперь же учёные решили оправдаться, и вернули яйца в разряд диетический пищи. По последним исследованиям, яйца, по крайней мере, в два раза полезнее, тем те же бутерброды. Сами по себе они не очень калорийны (в одном варёном яйце примерно 100 калорий), а обилие белков вызывает долгое чувство сытости. Кроме того яйца содержат 8 аминокислот, чрезвычайно полезных для всего организма, а для сердца и нервной системы особенно.

Есть яйца лучше всего на завтрак: они дадут вам запас полезных веществ на целый день, и, кроме того, их очень просто приготовить. На обед можно сделать салат с яйцами, но добавлять в него лучше только белки — в них в 4 раза меньше калорий, чем в целом яйце.

А вот если вы едите не дома, этим продуктом лучше не злоупотреблять. В омлеты и яичницы, приготовленные в ресторанах, как правило, не жалея, добавляют масло и жирный сыр — а это уже нежеланные гости в вашей тарелке.

Пицца

Это лакомство стоит готовить самостоятельно: так вы будете уверены, что туда не попало ничего лишнего. Тесто должно быть приготовлено из цельного зерна, а начинка пусть состоит из небольшого количества сыра, нежирного куриного мяса и овощей — брокколи, артишока и сладкого перца.

— Такая пицца будет долго перевариваться и сохранит вам чувство сытости на целый день, — говорит Глак.

Если же вам всё-таки приходится есть в ресторане, попросите, чтобы лепёшка была потоньше, и обязательно узнайте, как готовится ваша пицца — если её пекут в глубокой посуде, а не в традиционной плоской, скорее всего, она готовится с большим количеством масла, что очень нежелательно.

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