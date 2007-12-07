Минздрав будет выяснять, кто арендует помещения ”Охматдета”

Вчера начала работу комиссия Минздрава, созданная по приказу Виктора Ющенко. Она будет выяснять, кто и на каких правах арендует помещения киевского "Охматдета".

Для того, чтобы сам президент вмешался в ситуацию, "Охматдету" нужно было практически опозориться, причем в международных масштабах. В то время как Фонд Клинтона и Всемирный банк выделили целых 20 миллионов долларов на создание государственной больницы для детей, больных СПИДом, "Охматдет" предложил палату на 6 коек...

На деле 15-й корпус, где будут размещать малышей, отнюдь не пустует. Там находятся генетический центр больницы, а также лекционные залы и прачечная. Но почти половина территории – 500 квадратных метров – отдана медклинике "Борис". И что самое интересное – клиника арендовала здесь место до 22.02.2005. Тем не менее, стенд с логотипом "Бориса" все еще стоит у входа в корпус, помещение не используется, а на запертых дверях – объявление о ремонте. Между тем, сотрудники "Охматдета" уверяют, что "Борис" продолжает занимать помещение и только временно "закрыт на ремонт", пока не уляжется шум.

Единственный человек, который мог бы прояснить ситуацию – главврач "Охматдета" Юрий Гладуш – сумел еще больше запутать.

"Помещение не принадлежит "Борису", – говорит Юрий Иванович. – Его заняли неизвестные. Даже я не могу попасть в 15-й корпус – они никого туда не пускают. Двери закрыты, с той стороны сидит охранник, а что происходит внутри, я не могу предположить".

Но кому, как не главврачу, знать, кто занимает помещения больницы?

По-видимому, сложившаяся загадочная ситуация заставила засомневаться и президента Виктора Ющенко. Он распорядился создать специальную комиссию, которая должна прояснить правомерность и финансовые отношения больницы с арендаторами. Как сообщили "Газете по-киевски" в Минздраве, комиссия уже начала расследование.

К слову, на территории "Охматдета" насчитывается 18 объектов, которые сдаются в аренду. Причем к здравоохранению имеют отношение не все. Рядом с частной клиникой и аптеками есть кафе и киоск с канцелярскими товарами.