Завтра в Украине ожидается жара

Завтра в Украине ожидается жаркая, преимущественно сухая погода, лишь в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областях днем местами кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град.

Ветер завтра ожидается юго-восточный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в западных, Винницкой и Одесской областях местами 35-37°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 22-27°.

В Киеве и области в субботу ожидается сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 15-20°, днем 30-34°, в Киеве ночью 18-20°, днем 32-34°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 21-26°; в Днепре возле Киева 23°.