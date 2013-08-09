Животные - пушистые "лекарства"

Все более популярной в Украине становится терапия животными. О том, что же такое терапия животными и действительно ли она полезна, рассказывает Борис Михайлов, заведующий кафедрой психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор.

В чем заключается лечение с помощью лошадей, собак? Какова его польза для организма?

Дело в том, что не совсем правильно рассматривать "общение с животными" как классическую терапию. Лошадьми и собаками не лечат. Речь идет о методе медико-психологической реабилитации для детей и подростков. В этой реабилитации есть много составляющих. Во-первых, физический и эмоциональный компоненты. Езда на лошади или плавание с дельфинами тренирует и развивает определенные группы мышц. Непосредственный тактильный контакт с мелкими животными – собаками, кошками – является для детей мощным эмоциональным фактором, позитивно влияет на психику, развивает интеллектуально. Ведь в повседневной жизни, в людской среде, дети и подростки лишены контакта и внимания родных и близких – родители постоянно заняты на работе. А общение с живым миром необходимо для полноценного развития ребенка. Во-вторых, в анималотерапии присутствует психологическая составляющая. Даже простое наблюдение за рыбками, за хомячками успокаивает нервную систему и одновременно дает огромное эстетическое удовлетворение. Все эти компоненты – физический, психологический и эмоциональный – входят в основу лечебно-профилактических и реабилитационных программ Экопарка в Харькове.

Кто обычно обращаются за подобной помощью?

Потребность в таких программах растет в геометрической прогрессии. В нашей стране, да и во всем мире, постоянно увеличивается количество ослабленных детей – детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, различными неврозами, нарушениями нервной системы, психическими расстройствами. Общение с животными и пребывание в природной среде оказывает нормализующее действие и на психическое, и на физическое состояние человека, который, по сути, сам является биологическим объектом.

Что думают об анималотерапии современные врачи?

Анималотерапия – перспективное направление. Мы живем в эпоху высоких технологий, постоянно прибегаем к медикаментозному лечению. Мы слишком оторваны от природы, тогда как анималотерапия предоставляет нам прямой контакт с живым миром. Однако не стоит подходить радикально к применению метода анималотерапии – только общение с животными и никаких других средств! Нужно комплексно решать задачу – будь то лечение, профилактика или реабилитация. Сама по себе таблетка ничего не вылечит, как и сама по себе анималотерапия – не панацея.

Как проводят сеансы анималотерапии на профессиональном уровне?

Специально обученные специалисты помогают ребенку осознать и передать в словесной форме те ощущения, которые он испытал от общения с животными. Посредством анималотерапии дети и подростки учатся определять свое эмоциональное состояние и рассказывать об этом, таким образом, устраняя свои психические и психологические дефекты. Общение с животными – это часть базового психического образования, нацеленного на гармоничное развитие. Ведь даже пассивная анималотерапия приносит свои результаты. Например, наблюдение за животными требует хоть минимального, но физического движения и действия. И это очень полезно для детей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Поглаживание животных по шерсти, тактильный компонент, приносит ребенку удовольствие. А главное, анималотерапия дарит детям чувство прекрасного. Ведь в природе все соразмерно, все прекрасно и гармонично, и животные помогают людям восстановить внутреннюю гармонию.

gazeta.ua