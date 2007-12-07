ВОЗ создаст список безопасных для детей лекарств

Эта программа, представленная в Лондоне, где было объявлено о кампании по производству лекарств в детских формах, охватывает целый ряд лекарств, включая антибиотики, лекарства от астмы и болеутоляющие препараты, которые должны лучше соответствовать потребностям детей.

Она призывает к дальнейшим исследованиям и разработкам комбинированных препаратов от ВИЧ/СПИДа, ТБ и малярии, а также надлежащих детских терапевтических средств от некоторых забытых тропических болезней.

"Разрыв между наличием подходящих для детей лекарств и потребностями в них затрагивает как богатые, так и бедные страны, - заявила д-р Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ. - В то время как мы боремся за справедливый доступ к научным достижениям в области здравоохранения, одним из наших главных приоритетов должны быть дети".

ВОЗ уже начала работать над стимулированием повышенного внимания к научным исследованиям в области детских лекарств. Организация создает портал в интернете для клинических испытаний, проводимых на детях, и в начале будущего года откроет веб-сайт, содержащий эту информацию.

Сегодня ВОЗ также выпускает первый международный Перечень основных лекарственных средств для детей. Перечень содержит 206 лекарственных средств, которые считаются безопасными для детей и предназначаются для лечения приоритетных состояний. "Но многое еще предстоит сделать. Имеются приоритетные лекарственные средства, не адаптированные для детей или не доступные тогда, когда в них есть необходимость" - заявил д-р Ханс Хогерзейл, директор Департамента ВОЗ по политике и стандартам в области лекарственных средств.

В промышленно развитых обществах более чем 50% всех детей назначаются лекарственные средства в формах, предназначаемых для взрослых людей и не предусматривающих их применение для детей. В развивающихся странах эта проблема усугубляется ограниченным доступом к лекарственным средствам.

Ежегодно около десяти миллионов детей не доживает до своего пятого дня рождения. Примерно шесть миллионов из этих детей умирает от излечиваемых состояний, и их можно было бы спасти при обеспечении доступа к безопасным, эффективным и доступным по стоимости лекарственным средствам.

Одна только пневмония ежегодно приводит примерно к двум миллионам случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, а от ВИЧ умирает 330 000 детей в возрасте до 15 лет. "Эти болезни можно лечить, но многие дети лишены такой возможности, потому что либо нет соответствующих для их возраста лекарственных средств, либо такие лекарства недоступны или слишком дороги - они могут быть в три раза дороже лекарств, предназначаемых для взрослых людей" - заявил д-р Ховард Закер, помощник Генерального директора ВОЗ.

ВОЗ также будет работать с правительствами над внесением изменений в их правовые и регулятивные требования к лекарствам для детей.

ХайВей