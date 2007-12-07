В Киеве возросли расходы на медицину

В соответствии с поручениями Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО об усилении финансирования сферы здравоохранения и улучшении качества медицинского обслуживания киевлян, за 10 месяцев текущего года увеличены расходы на эту отрасль на 261 миллион 157,9 тысячи гривень, или на 19,2% от суммы, предусмотренной в бюджете на 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

В частности, по его словам, увеличение расходов состоялось по таким направлениям: на повышение размера минимальной заработной платы медикам и введение второго этапа Единой тарифной сетки выделено 107 млн. 708,2 тыс. грн.; на выплату муниципальной надбавки медработникам за сложность и напряженность в работе - 128 млн. 159 тыс. грн.; на закупку медицинских препаратов для комплексной медико-социальной реабилитации детей, больных ДЦП - 2 млн. грн. Также были выделены средства на поддержку лечебных учреждений и укрепления их материально-технического состояния и тому подобное.

Так, уточненный бюджет по отрасли здравоохранения по состоянию на 1 ноября составляет 1 миллиард 736 миллионов 940,1 тысячи гривен. В соответствии с требованиями действующего законодательства, на протяжении 10 месяцев нынешнего года в первоочередном порядке проводилось финансирование заработной платы медработников, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплата энергоносителей.

«65 тысяч работников отрасли в полном объеме обеспечены фондом заработной платы с учетом поэтапного повышения размера зарплаты. На эти цели направлено 601 млн. 232,8 тыс. грн. Расходы на медикаменты профинансированы в сумме 148 млн. 698,5 тыс. грн., на приобретение продуктов питания выделено 50 млн. 333,6 тыс. грн., на укрепление материально-технического состояния медицинских учреждений города - 118 млн. 150,8 тыс. грн.», – отметил первый заместитель председателя КГГА.