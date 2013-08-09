Правильный уход за кожей на море

Не теряйте возможности стать на морском курорте не только более свежей, но и более красивой. Достаточно учесть три нюанса курортного ухода за кожей.

В отдыхе на море есть свои плюсы и минусы.

Плюс. В морской воде содержится огромное количество полезных минералов и микроэлементов, которые тонизируют, заживляют и омолаживают всю поверхность тела. Особенно поразительные изменения могут состояться с проблемной кожей - воспаление, покраснение и другие неприятные моменты уже через 2-3 недели перестанут о себе напоминать. При условии, что вы будете плескаться в море ежедневно.

Минус. Уже через несколько дней вы начинаете замечать, что цвет загара какой-то блеклый. И это при том, что вы проводите на пляже каждый день по несколько часов. Да и волосы будто потеряли естественный блеск...

Следовательно, чтобы защитить кожу, обязательно внесите в ваш курортную программу:

1. Дополнительные водные процедуры. Невзирая на всю полезность морской воды и соли в частности, она не должна оставаться на теле дольше 1-2 часов. А в идеале нужно принимать душ с пресной водой после каждого купания в море. Да и устраивать заплывы желательно не дольше 40 минут в день, иначе соль начнет просто раздражать кожу.

Если вы принимаете душ по несколько раз на день, можно не использовать никаких моющих средств, достаточно просто ополоснуть кожу и волосы. Увлажняющий крем на протяжении дня наносить тоже нежелательно - в тандеме с солнцезащитным средством он может вызывать раздражение. Лучше время от времени орошать кожу охлаждающим спреем.

2. Регулярная очистка. На курорте косметические процедуры лучше делать вечером - так вы дадите коже и волосам возможность возобновиться за ночь. Чтобы хорошо увлажнить, для начала нужного их как следует очистить. Вполне уместным будет привычное средство, например гель для умывания.

3. Возобновление. Чистая кожа будет жадно впитывать в себя увлажняющие средства. Причем именно увлажняющие, а не питательные. Последние, невзирая на свой богатый "целебный" состав, не в силах устранить проблемы обезвоженной кожи. Она будет как и раньше шелушиться даже после ежедневного питательного "меню".

Зато как нельзя лучше подойдут средства, специально предназначенные для использования после загара или с отметкой "экстра-увлажнение". Они содержат больше компонентов, специально адаптированных к очень сухой и обезвоженной коже.

Летом у вас должно войти в привычку обязательно баловать волосы бальзамом или маской после каждой мойки. Они покрывают чешую волоса, делают его более защищенным, гладким, блестящим.

И не забывайте ухаживать за кожей стоп с помощью специального скраба и смягчающего крема.

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