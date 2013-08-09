Госпотребинспекция забраковала 40% пищевых продуктов

Всего за 1 полугодие работниками Госпотребинспекции было проверено почти 1255 тонн продовольственных товаров, в т.ч. хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, сахара, рыбо-и молокотоваров, масложировой и плодоовощной продукции, чая и кофе, продуктов детского питания, яиц куриных, в частности мясотоваров 146 тонн.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции по защите прав потребителей, забраковано и снято с реализации 40% от проверенного количества, в том числе через: отсутствие сопроводительных документов относительно качества и безопасности - 51%, отсутствие информации о товаре - 43%, несоответствие требованиям нормативных документов - 27%; истек срок годности - 2%.

«В сложившейся ситуации на потребительском рынке Украины, я обращаюсь к потребителям: не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью ваших близких», - отмечает Председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов. И добавляет, что если потребители заметили продукцию, срок годности которой истек, а также зафиксировали факт нарушения правил торговли субъектами хозяйствования, и не обратились в Госпотребинспекции Украины или ее территориальных органов, то они помогают недобросовестных предпринимателям продолжать наносить моральный, а иногда и физический вред, на чем они и зарабатывают свою прибыль. «Потребительская самосознание, в таких случаях, должна быть на первом месте», - отмечает Председатель Госпотребинспекции С.Орехов.