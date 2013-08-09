Сегодня возле Земли пролетит большой астероид

Астероид диаметром до 19 м сегодня пролетит между Землей и Луной.

Как сообщает ТСН, утром, 9 августа, между Землей и Луной пронесется астероид, который был открыт учеными всего несколько дней назад.

По данным ученых Центра малых планет Международного астрономического союза, астероид под названием 2013 PS13 имеет диаметр от 5 до 19 метров. Он пройдет почти на равном расстоянии между Землей и Луной.

Отмечается, что астероид 2013 PS13 был обнаружен 7 августа испанской обсерваторией Ла Сагра. Позже открытия подтвердили в США, Франции и Великобритании.

Расчеты показали, что небесное тело пролетит в 5:23 по Гринвичу 9 августа (7:23 по Киеву) примерно в 203,7 тысячи километров от Земли.