Сегодня возле Земли пролетит большой астероид
09:56, 09 августа 2013Страна
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Открыт учеными несколько дней назад
Астероид диаметром до 19 м сегодня пролетит между Землей и Луной.
Как сообщает ТСН, утром, 9 августа, между Землей и Луной пронесется астероид, который был открыт учеными всего несколько дней назад.
По данным ученых Центра малых планет Международного астрономического союза, астероид под названием 2013 PS13 имеет диаметр от 5 до 19 метров. Он пройдет почти на равном расстоянии между Землей и Луной.
Отмечается, что астероид 2013 PS13 был обнаружен 7 августа испанской обсерваторией Ла Сагра. Позже открытия подтвердили в США, Франции и Великобритании.
Расчеты показали, что небесное тело пролетит в 5:23 по Гринвичу 9 августа (7:23 по Киеву) примерно в 203,7 тысячи километров от Земли.
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