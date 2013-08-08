Состояние пострадавших на заводе «Стирол» стабильное

Состояние всех 16-ти пострадавших в результате аварии на заводе концерна «Стирол» стабильное.

Об этом главный врач Донецкой областной больницы профессиональных заболеваний Евгений Гладчук заявил сегодня на встрече с министром экологии и природных ресурсов Олегом Проскуряковым, который посетил медзаведение, сообщили УНИАН в министерстве.

Гладчук заверил, что медицинская помощь оказывается всем в полном объеме, надлежащее внимание уделяется каждому из пациентов. Состояние всех больных стабильное, легкой и средней тяжести, и не вызывает опасений.

Министр лично пообщался с потерпевшими, и пожелал им скорейшего выздоровления и побыстрее возвращаться к своим семьям.

Кроме того, Проскуряков отметил, что правительство приложит все усилия, чтобы обещания руководства предприятия «Стирол» и Министерства социальной политики были выполнены.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака. Пять работников цеха погибли, 24 были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении. На месте работает специально созданная комиссия.

Сегодня, 8 августа, в реанимации умер один из пострадавших на «Стироле». Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до 6 человек.

Концерн «Стирол» намерен выплатить по 1 млн грн семьям работников, погибших в результате выбросов аммиака.