Грипп удваивает риск инфаркта и инсульта

Британские ученые выяснили, почему инфаркты и инсульты чаще возникают зимой. По их данным, грипп и серьезные инфекции дыхательных путей значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых поражений, сообщает European Heart Journal.

Руководитель исследования Том Мид (Tom Meade) и его коллеги из Лондонской школы гигиены и тропической медицины изучили базу данных (IMS Disease Analyzer Mediplus database), в которой содержалась информация о двух миллионах пациентов.

Ученые обнаружили, что в первую неделю заболевания гриппом, бронхитом или пневмонией риск развития инфарктов и инсультов удваивется. Со временем этот показатель снижется и в течение месяца возвращается к исходному значению. Абсолютный риск сердечно-сосудистых осложнений для пациента с гриппом оказался относительно небольшим – менее 2%. Однако при рассмотрении популяции в целом показатели оказались достаточно значимыми, сообщил Мид.

Причина взаимосвязи неясна. По мнению исследователей, инфекция дыхательных путей может влиять на свертывающую систему крови, повышая риск образования тромбов.

Новые данные являются дополнительным свидетельством в пользу ежегодных прививок от гриппа людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, резюмировал Мид.

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