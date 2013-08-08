Что делать при аллергии на абрикосы

Аллергия на абрикосы - разновидность пищевой аллергии, типичная для нашей местности.

Возникает при употреблении в пищу самих абрикос, абрикосового варенья, вытяжек, настоек, кремов, шампуней, в составе которых есть натуральный абрикос.

Как правило, сочетается с аллергией на цветочную пыльцу, другими формами аллергических реакций - астма, аллергический бронхит.

Семейный врач Мартынова Елена Борисовна советует как можно скорее обнатужить источник аллергии:«Тяжесть аллергических реакций индивидуальна, от легкого недомогания до отека Квинке. Пищевая аллергия подразумевает контакт с большим количеством аллергена, чем респираторная, поэтому такие состояния протекают тяжелее. Аллергические проявления нарастают с каждым последующим эпизодом взаимодействия с аллергеном, т.е. веществом, которое вызывает аллергию. Чтобы не допустить тяжелых аллергических состояний, нужно вовремя обнаружить источник патологической реакции, т.е. алерген».

Как распознать симптомы аллергии на абрикосы:

В первую очередь, необходимо понять, что у вас началась именно аллергическая реакция.

Признаки аллергии - насморк, слезотечение, зуд и мелкоточечные высыпания на коже, возможен отек языка, приступы удушья, тошнота, головная боль, метеоризм, понос.

Во вторую - связать эти симптомы с конкретной причиной.

Для того, чтобы определиться, что именно вызвало аллергию необходимо сдать кожные пробы. Направление на кожные пробы выпишет семейный врач, терапевт, аллерголог.

Как бороться с пищевой аллергией:

Получив на руки результаты проб, в которых указано, что аллергия у вас именно на абрикосы, необходимо сделать следующее:

Исключить из меню все продукты, содержащие любое упоминание абрикоса

Произвести инспекцию всей косметики, парфюмерии, моющих средств с той же целью

В случае тяжелых аллергических проявлений крайне важно полностью соблюдать все предписания врача: гипоаллергенная диета, исключающая факторы, провоцирующие аллергические реакции; симптоматическая терапия, направленная на облегчение протекания симптомов аллергии: как правило, назначаются антигистаминные препараты, назальные деконкистанты, препараты от диареи, лакто и бифидобактерии.

При соблюдении этих рекомендаций вы защитите себя от всех неприятных проявлений аллергических реакций.

Кроме того, через два-три года исключения абрикоса из рациона, у большей части людей, страдавших этим недугом, пищевая аллергия на абрикос проходит вообще.

Проверить этот факт можно при помощи тех же кожных проб.

Если результат отрицательный, то абрикос можно снова употреблять в пищу.

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