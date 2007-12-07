В Украине в этом году от суррогатных матерей родилось 32 ребенка, в том числе 25 детей – в украинских и 5 в иностранных семьях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Валерий ЗУКИН.

В.ЗУКИН считает, что в Украине острой потребностью является принятие так называемого “репродуктивного законодательства”, которое нормировало бы вопросы выбора пола будущего ребенка, права собственности на криоконсервированные эмбрионы и их дальнейшую судьбу в случае смерти.

Он напомнил, что деятельность отечественных репродуктивных клиник контролируют Министерство здравоохранения Украины и Украинская ассоциация репродуктивной медицины.

В.ЗУКИН сообщил, что по решению Украинской ассоциации репродуктивной медицины было отказано в возможности иметь ребенка гомосексуальным парам. “Было несколько случаев, когда к нам обращались гомосексуальные пары - как из Украины, так и из других стран. Им было отказано, потому что гомосексуализм не является медицинским показанием к суррогатному материнству", – объяснил он.

В свою очередь президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Александр ЮЗЬКО отметил, что на сегодняшний день в Украине около 20 клиник занимаются проблемами репродуктивной медицины. “Репродукция является достаточно зрелой - первому ребенку, который родился в результате искусственного оплодотворения, уже исполнилось 16 лет. Развитие этой медицинской отрасли беспрестанно растет. Но есть много проблем, в частности, и относительно суррогатного материнства, которое законодательно не урегулировано. Ассоциацией репродуктивной медицины подготовлен проект закона. Его следует принять как можно быстрее”, - заявил А.ЮЗЬКО.