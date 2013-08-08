Упростят ли механизм обеспечения инвалидов автомобилями

Народный депутат Юрий Деревянко (внефракционный) внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения инвалидов автомобилями).

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О реабилитации инвалидов в Украине”, которыми предусматривается упрощенный механизм внеочередного бесплатного обеспечения инвалидов войны и приравненных к ним лиц, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, автомобилем (при наличии медицинских показаний для обеспечения автомобилем) на срок эксплуатации до 10 лет (с последующей заменой на новый).

Проектом закона предлагается установить, что основанием для обеспечения инвалидов автомобилями являются: заявление инвалида или лиц, являющихся его опекунами; документы, подтверждающие инвалидность; заключение областной, центральной городской в городах Киеве и Севастополе, республиканской в Крыму медико-социальной экспертной комиссии о наличии у инвалида медицинских показаний для обеспечения автомобилем; наличие или отсутствие противопоказаний к управлению им, независимо от условий обеспечения автомобилем.

При этом установление других требований для обеспечения инвалида автомобилем запрещается.

Проектом также предлагается, что Кабинет министров будет определять только порядок учета инвалидов, нуждающихся в обеспечении автомобилями, и порядок передачи автомобиля инвалиду, а не как сегодня, когда законом Кабмину делегированы полномочия определения порядка обеспечения инвалидов автомобилями.