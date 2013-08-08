Как помочь себе при гастрите

Гастрит это воспаление слизистой оболочки, возникающее от неправильных отношений человека и желудка.

Проявляется заболевание ноющей или жгучей болью в верхней части живота, которая зависит от приема пищи.

Основные причины гастрита:

-Отсутствие режима питания.

Тут необходимо понять, что с точки зрения желудка режим - это периодический прием достаточного количества пищи в период бодрствования.

Количество вырабатываемого желудочного сока, а также сократительная способность желудка рассчитываются организмом на средний объем и к определенному времени.

Если это происходит не так - пища застаивается, раздражая слизистую, либо образуется переизбыток желудочного сока.

Вредно есть на ночь, есть непредсказуемо много или мало, есть через случайные промежутки времени.

- Постоянное употребление горячей пищи и напитков

Слизистая желудка, как и любая другая ткань, обжигается, т.е. появляется воспаление. Если это происходит постоянно - формируется гастрит.

- Еда «на ходу», или «всухомятку»

Грубая, плохо пережеванная пища царапает слизистую, ранит ее.

- Употребление крепких спиртных напитков

Крепкими считаются напитки, содержащие 28% этилового спирта и выше.

Химический ожог слизистой от приема алкоголя бывает, если:

- желудок пуст

- содержание спирта в напитке выше 40%

Постоянный прием определенных лекарственных средств

Как правило, это противовоспалительные препараты или обезболивающие.

Если у вас на фоне приема любого лекарственного препарата возникают любые признаки гастрита - обязательно проконсультируйтесь у врача, который вам его назначил.

Плохое настроение

Выделение желудочного сока напрямую зависит от импульсов, поступающих в нервные окончания слизистой оболочки желудка.

В состоянии стресса желудочный сок может выделяться вне зависимости от приема пищи, что и приводит к гастриту.

Лечение гастрита:

Начинается с консультации врача, т.к. в зависимости от формы гастрита препараты и мероприятия абсолютно разные

Общим в лечении любой формы гастрита будет:

- Диета, уменьшающая возможность развития воспалительного процесса. Исключается все, что может раздражать слизистую: горячее, острое, кислое, жареное, сдобное, бульоны мясные и рыбные.

- Нормализация кислотности желудка, которая при гастрите бывает как выше, так и ниже нормы. Тут важно придерживаться именно той диеты, которую вам назначил врач. При пониженной кислотности используются вещества, заменяющие собственный желудочный сок.

- Прием препаратов назначеных врачем - восстановительная терапия, которая помогает ускорить регенерацию слизистой желудка.

- Назначение антибиотиков, в случае обнаружения бактерии Helicobacter pilori, которая зачастую активно участвует в развитии гастрита.

- Обязательно назначаются витамины.

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