Как помочь себе при гастрите
Жгучая боль в верхней части живота
Гастрит это воспаление слизистой оболочки, возникающее от неправильных отношений человека и желудка.
Проявляется заболевание ноющей или жгучей болью в верхней части живота, которая зависит от приема пищи.
Основные причины гастрита:
-Отсутствие режима питания.
Тут необходимо понять, что с точки зрения желудка режим - это периодический прием достаточного количества пищи в период бодрствования.
Количество вырабатываемого желудочного сока, а также сократительная способность желудка рассчитываются организмом на средний объем и к определенному времени.
Если это происходит не так - пища застаивается, раздражая слизистую, либо образуется переизбыток желудочного сока.
Вредно есть на ночь, есть непредсказуемо много или мало, есть через случайные промежутки времени.
- Постоянное употребление горячей пищи и напитков
Слизистая желудка, как и любая другая ткань, обжигается, т.е. появляется воспаление. Если это происходит постоянно - формируется гастрит.
- Еда «на ходу», или «всухомятку»
Грубая, плохо пережеванная пища царапает слизистую, ранит ее.
- Употребление крепких спиртных напитков
Крепкими считаются напитки, содержащие 28% этилового спирта и выше.
Химический ожог слизистой от приема алкоголя бывает, если:
- желудок пуст
- содержание спирта в напитке выше 40%
Постоянный прием определенных лекарственных средств
Как правило, это противовоспалительные препараты или обезболивающие.
Если у вас на фоне приема любого лекарственного препарата возникают любые признаки гастрита - обязательно проконсультируйтесь у врача, который вам его назначил.
Плохое настроение
Выделение желудочного сока напрямую зависит от импульсов, поступающих в нервные окончания слизистой оболочки желудка.
В состоянии стресса желудочный сок может выделяться вне зависимости от приема пищи, что и приводит к гастриту.
Лечение гастрита:
Начинается с консультации врача, т.к. в зависимости от формы гастрита препараты и мероприятия абсолютно разные
Общим в лечении любой формы гастрита будет:
- Диета, уменьшающая возможность развития воспалительного процесса. Исключается все, что может раздражать слизистую: горячее, острое, кислое, жареное, сдобное, бульоны мясные и рыбные.
- Нормализация кислотности желудка, которая при гастрите бывает как выше, так и ниже нормы. Тут важно придерживаться именно той диеты, которую вам назначил врач. При пониженной кислотности используются вещества, заменяющие собственный желудочный сок.
- Прием препаратов назначеных врачем - восстановительная терапия, которая помогает ускорить регенерацию слизистой желудка.
- Назначение антибиотиков, в случае обнаружения бактерии Helicobacter pilori, которая зачастую активно участвует в развитии гастрита.
- Обязательно назначаются витамины.