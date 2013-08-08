Президент поздравил работников ветеринарной медицины

Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников ветеринарной медицины с профессиональным праздником.

Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.

“Благодаря вашему настойчивому и самоотверженному труду на должном уровне обеспечиваются государственный ветеринарный контроль, гарантия безопасности продуктов питания и стабильная эпизоотическая ситуация на территории страны”, - говорится в тексте приветствия.

Президент также выразил уверенность, что работники ветеринарной медицины и в дальнейшем свои усилия будут направлять на внедрение передового опыта в этой сфере, что станет надежным залогом повышения конкурентоспособности Украины и будет укреплять ее авторитет как производителя качественной сельскохозяйственной продукции.