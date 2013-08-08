Президент поздравил работников ветеринарной медицины
10:04, 08 августа 2013Страна
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Сегодня - профессиональный праздник
Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников ветеринарной медицины с профессиональным праздником.
Текст приветствия размещен на официальном сайте главы государства.
“Благодаря вашему настойчивому и самоотверженному труду на должном уровне обеспечиваются государственный ветеринарный контроль, гарантия безопасности продуктов питания и стабильная эпизоотическая ситуация на территории страны”, - говорится в тексте приветствия.
Президент также выразил уверенность, что работники ветеринарной медицины и в дальнейшем свои усилия будут направлять на внедрение передового опыта в этой сфере, что станет надежным залогом повышения конкурентоспособности Украины и будет укреплять ее авторитет как производителя качественной сельскохозяйственной продукции.
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