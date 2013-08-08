Инвалидам увеличили компенсации на бензин и ремонт машин

Правительство увеличило размер денежных компенсаций инвалидам на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на министра Наталию Королевскую, соответствующее постановление Кабмин утвердил сегодня.

«Постановление предусматривает увеличение размеров денежных компенсаций инвалидам на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание в среднем на 50% в месяц для одного человека», - сказала Королевская.

При этом министр напомнила, что размеры таких компенсаций не изменялись более 10 лет. «За это время цены на бензин и техническое обслуживание автомобиля выросли более чем в 3 раза», - отметила она.

«Это повышение касается около 82 тыс. инвалидов. На эти потребности в бюджете 2014 года будет предусмотрено 6,2 млн грн», - подчеркнула Королевская.

В частности, как уточнили в пресс-службе, повышение касается около 82 тыс. инвалидов, из которых 34 тыс. 241 инвалид получает компенсацию на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей (из них имеют в пользовании автомобиль 32 тыс. 716 чел., а мотоколяску – 1 тыс. 525 чел.) и 47 тыс. 581 инвалид получает компенсацию на транспортное обслуживание, поскольку они имеют право на обеспечение автомобилем, но не получили его.