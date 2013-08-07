Откажитесь от завтрака - похудеете

Считается, что пропускать завтрак опасно для здоровья сердца и фигуры. Но Дэвид Левицки из Университета Корнелл, напротив, призывает отказаться от утреннего приема пищи, передает Business Standard. Он советует не завтракать несколько раз в неделю, чтобы сбросить вес.

По его мнению, подобный режим питания не провоцирует переедание в течение дня. Да, чувство голода может быть сильнее, но вот на количество потребляемых калорий это никак не повлияет. Значит, лишние килограммы со временем сами уйдут.

Теорию доказал эксперимент. Участников кормили или не кормили завтраком. Притом,50% из них регулярно завтракали, а 50% - регулярно пропускали утренний прием пищи. Целью эксперименты было установить, сколько люди съедят за день.

В итоге группа пропускавших завтрак сильнее хотела есть, но в течение дня объем потребляемой пищи не возрастал. И к концу дня люди из этой группы потребляли на 408 калорий меньше. Получается, завтрак важен с точки зрения контроля веса.