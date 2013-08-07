Как пережить перепады температуры воздуха

Изменения температуры, влажности и атмосферного давления нередко вызывают у многих крайне неприятные ощущения.

Причина этих ощущений - индивидуальна, и зависит от состояния систем организма.

Разберем основные методы, позволяющие в каждом конкретном случае легче перенести изменение погоды.

- При мигрени, или мигренеподобных головных болях:

Необходимо полностью исключить из рациона красное вино и натуральное кофе, т.к. в сочетании с повышением температуры эти продукты часто провоцируют приступ. Обязательно в этот период спать на час - два дольше, избегать стрессовых ситуаций.

Отлично помогает массаж мышц головы и шеи, если его проводит специалист.

- При появлении одышки, чувстве нехватки воздуха, общей слабости:

Определитесь с текущими цифрами артериального давления, проконсультируйтесь у врача для правильного восстановления нормальных цифр давления.

Пейте кофе, крепкий чай, вообще больше жидкости.

Желательно принимать несколько раз в день контрастный душ (при отсутствии противопоказаний)

- При обострении астмы, аллергических реакциях:

Ограничьте употребление цитрусовых, томатов, кофе, шоколада.

Подберите с врачом антигистаминный препарат, который поможет наиболее безболезненно пережить первые дни адаптации к новым погодным условиям.

Неплохой эффект дают комбинированные капли для носа, содержащие увлажняющий, сосудосуживающий и антигистаминный компоненты.

- При появлении симптомов заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, болезни суставов):

Нередко при резком похолодании, на сквозняках особенно в сочетании с повышенной влажностью бывают серии спазмов мышц спины. Естественно, что при нарушениях в структуре позвоночника, грыжах и т.п. происходит ущемление корешков спинно-мозговых нервов.

Обычно в этой ситуации врач назначает средства, расслабляющие мускулатуру и неспецифические противовоспалительные препараты.

При ревматоидном артрите хорошо помогают согревающие мази и компрессы.

В борьбе с метеозависимостью вам поможет:

- умеренная физическая активность, т.е. бег трусцой, спортивный шаг, плавание.

Обратите внимание, что характер физической активности должен учитывать именно ваше состояние. Например, крайне неполезно заниматься йогой при болезнях суставов или штангой при грыжах межпозвоночных дисков

- полноценное, сбалансированное питание, с учетом факторов, провоцирующих мигрень или аллергические реакции. Одинаково вредно переедать и недоедать.

- достаточный по времени сон. Необходимо также правильно подобрать поверхность, на которой вы спите. Иногда правильный выбор ортопедического матраца решает проблему метеозависимости.

- отказ от вредных привычек, таких как курение и скверное настроение.

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