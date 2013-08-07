Персик - "лекарство" против многих заболеваний

Плод персика на Востоке прозвали покровителем отличного настроения. Персик стал символом долголетия, а цветки персикового дерева олицетворяли женское обаяние, весну, миролюбие, мягкость, а также чистоту и девственность, пишет udoktora.net

Персик: средство против стресса и многих хворей

Как и в абрикосах, в персиках много каротина, об этом свидетельствует красный, желтый, оранжевый цвет кожицы и мякоти плода. А присутствие витамина С позволяет использовать персики в качестве средства профилактики простудных болезней.

Средоточие магния

Но главным достоинством персика специалисты называют высокое содержание магния, этот компонент в современной медицине считают ключевым женским минералом. Данный макроэлемент принимает участие в выработке более трехсот веществ, которые ускоряют в женском организме химические процессы. Магний вместе с витамином D и кальцием позволяет укрепить кости, замедлить возрастное уменьшение костной массы. Минерал способен нормализовать обмен глюкозы, благодаря этому улучшается настроение, удается преодолеть быструю утомляемость, которая нередко появляется в дни менструации. Магний наделен антиспастическими и сосудорасширяющими свойствами: способен снять мышечный спазм, улучшить кровообращение в матке.

Средство против стресса

В ходе современных исследований доказано: магний представляет собой превосходное средство против стресса. Этому минералу по силам снижать возбудимость нервной системы, улучшать настроение, сон, общее самочувствие. Так что, когда вам приходится часто нервничать, страдать от раздражительности, бессонницы, стоит полюбить персики.

Полезен в любом виде

Из свежих персиков готовят компоты и кисели, используют в качестве начинки для низкокалорийных тортов и пирогов. Консервированные персики добавляют в натуральный йогурт, фруктовые и овощные салаты, мороженое, молочную кашу.

Персики считают довольно ценным продуктом для питания человека. Мякоть этих плодов очень сочная, ароматная, освежающая, питательная, она с легкостью усваивается организмом. Персики относят к деликатесным фруктам, которые рекомендуют для детского питания, в особенности, при снижении аппетита и после перенесенной болезни. Персики стоит включить в меню людей, которые склонны к запорам и страдают от изжоги. Эти фрукты усиливают секреторную деятельность желудка, помогают ему переварить жирную пищу. Употребление персиков показано при подагре, ревматизме, болезнях почек.

Из листьев и цветов персикового дерева в народной медицине готовят отвар, который стоит пить при желудочно-кишечных болезнях и ревматизме. Свежие цветки персика наделены мочегонными свойствами, а семена используют для приготовления препарата с противоглистным действием.

Кому персики противопоказаны

При ожирении и сахарном диабете персики противопоказаны. Стоит учесть также: плоды с бархатистой кожицей способны спровоцировать у человека очень сильную аллергическую реакцию - ввиду содержания пыльцы.