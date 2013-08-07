В Украине забраковали 40% ассортимента школьных товаров

Госпотребинспекция сняла с реализации 40% ассортимента школьных товаров по результатам проверки 300 предприятий, реализующих такие товары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов.

По его словам, установлено более 1 тыс. нарушений требований законодательства о защите прав потребителей, забраковано и снято с реализации около 20 тыс. единиц товаров, или 40% проверенного количества.

“К сожалению, анализ состояния потребительского рынка товаров школьного ассортимента свидетельствует о том, что сегодня наметилась стойкая тенденция поступления на потребительский рынок Украины товаров с грубыми производственными дефектами, с применением материалов, которые могут негативно влиять на состояние здоровья детей. Рынок заполнили товары неизвестного происхождения”, - сказал Орехов.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей, наиболее характерными нарушениями требований законодательства о защите прав потребителей при реализации товаров школьного ассортимента являются: несоответствие требованиям нормативных документов; отсутствие сопроводительных документов о качестве и безопасности; отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре, которая помогла бы потребителю сделать сознательный и компетентный выбор.

Орехов обратил внимание на нарушения, которые чаще всего обнаруживают специалисты Инспекции при проверках: при реализации детской обуви не выполняются требования норм действующего законодательства, касающиеся материалов для изготовления стельки, которая обязательно должна быть из кожи, а не синтетической; при реализации детских швейных и трикотажных изделий отсутствует информация о качестве и свойствах материалов, отсутствует шкала размеров и роста, а также используются некачественные краски. По результатам проверки верхней одежды установлено, что содержание полиэфирных волокон превышает 70%, тогда как согласно ГОСТу не должно превышать 40, а подкладка костюмчиков состоит на 100% из полиэфиру, тогда как его использование вообще запрещено. В детских носках вместо 100% хлопка, который должен использоваться по нормативным документам, - полиамид и эластан; при проведении проверки школьных ранцев обнаружены некачественные основы крепления, повреждения плечевых ремней, разорванные швы, деформация фурнитуры, то есть то, что запрещено нормами действующего законодательства.

«Уважаемые родители, обращаю ваше внимание – не покупайте товары детского ассортимента, в том числе и школьные, в местах стихийной торговли. Обнаружить вину продавца в этом случае невозможно. Вы не получите основания для аргументированного доказательства своей правоты - товарный чек, и, мало того, вам в местах стихийной торговли не предоставят все необходимые документы, подтверждающие качество товара», - обратился Орехов к родителям Украины.

«Учитывая, что массовая торговля школьными товарами только началась, об окончательных результатах проведенных проверок мы проинформируем вас в конце августа», - сообщил председатель Госпотребинспекции Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 августа на заседании правительства первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов потребовал от министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, министра образования и науки Дмитрия Табачника совместно с Госпотребнадзором обеспечить проверку качества школьных товаров и организовать школьные ярмарки.

“Вспомните нашу инициативу относительно безопасности игрушек. Школьные товары должны войти в этот перечень”, - сказал Арбузов.