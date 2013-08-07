Завтра в Украине +38°

Завтра, 8 августа, в Украине сохранится сухая и знойная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, осадков не предвидится, лишь в восточных областях и в Крыму местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный (в западной части юго-восточный), 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, на Закарпатье, местами в Ивано-Франковской и Львовской областях сильная жара - 35-38°, в восточных и Сумской областях 27-30°.

В Киеве и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 29-34°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.

Сегодня, 7 августа, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-26° (в районе Евпатории 19°); в Днепре возле Киева - 22°.