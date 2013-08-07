Кабмин хочет увеличить количество туристов до 50 млн в год

Правительство ставит цель до 2022 года вдвое увеличить количество туристов, которые приедут в Украину, - до 50 млн человек в год.

Об этом сказал вице-премьер-министр Александр Вилкул на пресс-конференции, презентуя Концепцию развития туризма и курортов до 2022 года, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Украина по оценке Всемирной туристической организации при ООН занимает 9-е место в Европе по количеству туристов, посещающих страну. Мы ставим цель до 2022 года вдвое увеличить, до 50 млн человек в год, количество туристов, которые приедут к нам. Также особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Для этого до конца года при участии экспертов будет разработана государственная программа», - сказал Вилкул.

По его словам, Концепция предусматривает определение туристической специализации регионов для наиболее эффективного использования курортных возможностей, природного и человеческого потенциала.

В частности, отметил вице-премьер, первым шагом для Полтавской области может стать развитие лечебного курорта Миргород и зеленого туризма. Промышленные регионы могут развивать индустриальный туризм и приглашать на мощные культурные и музыкальные мероприятия. Ключевой задачей Крыма является создание инфраструктуры для отдыха в течение всего года, а также диверсификация услуг, например, развитие горного и спелеотуризма, сказал Вилкул.

При этом он подчеркнул, что в рамках реализации Концепции украинское законодательство в сфере туризма и курортов будет приведено в соответствие с европейскими нормами. «Туристы должны быть уверены, что сервис отвечает количеству «звезд» так же, как в любой стране Европы», - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в августе правительство одобрило Концепцию развития туризма и курортов до 2022 года. Кабинет министров поручил Государственному агентству по туризму и курортам до конца 2013 года разработать Государственную целевую программу развития туризма и курортов.