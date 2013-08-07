Гослекслужба запретила 47 серий фальсифицированных лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам в первом полугодии запретила 47 серий 25 наименований фальсифицированных лекарственных средств, выдав 34 распоряжения о полном запрете их обращения, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в 2012 году Гослекслужба выдала 67 предписаний о полном запрете обращения 67 серий 41 наименования фальсифицированных лекарств.

Гослекслужба сообщила, что в Украине чаще всего подделывают лекарства, которые больше всего рекламируются, в их числе - препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, «Фармасепт», «Амизон», экстракт валерианы и другие.

Как сообщал УНИАН, до 2017 года в Украине будет внедряться автоматизированная система отслеживания лекарственных средств, которая, по мнению участников рынка, не должна привести к подорожанию лекарств. Отслеживание станет возможным благодаря нанесению на упаковку лекарственного средства уникального двумерного штрих-кода, который уже был опробован Европейским Союзом и рекомендован Европейской федерацией фармацевтической промышленности. Система поможет Украине наладить более оперативное сотрудничество с аптеками и производителями лекарств стран Европейского Союза.