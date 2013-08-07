В Лавре откроют больницу для паломников

После переселения клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского в новые корпуса, в ее старых помещениях на улице Лаврской, 15, «должна быть Лаврская больница для паломников и для братии».

Об этом спикер Украинской православной церкви (Московского патриархата), отец Георгий Коваленко сообщил Радио «Свобода»

По его словам, многие миряне нуждаются в медицинской помощи.

Относительно клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней отец Георгий отметил, что позиция УПЦ (МП) является неизменной, и церковь выступает за то, чтобы клиника получила лучшие помещения, чем она имеет в настоящее время.

«Многие люди, которые посещают Лавру, нуждаются в медицинской помощи и медицинском осмотре иногда, так планируется, что будет Лаврская больница. Позиция церкви была неизменна все время. Мы говорили, что мы просим, чтобы для больницы было предоставлено помещение, в котором она нуждается, лучше, чем то, что есть у нее сегодня. Это была всегда наша позиция, чтобы врачи и больные получили лучшее помещение чем то, что они имеют сегодня», – сказал Коваленко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно о том, что, несмотря на меморандум о невыселении клиники Института Громашевского, где, среди прочего, оказывают помощь ВИЧ-инфицированным и больным гепатитом, из помещения возле Киево-Печерской лавры вывозят кровати и оборудование, а пациентов стационара выписывают. В Академии медицинских наук объясняют такие действия решением санстанции, что якобы находиться в здании на Лаврской опасно для здоровья. В самой клинике между тем отмечают, что о состоянии здания «все знали уже давно», и ссылаются на приказ Академии медицинских наук, датированный 30 июля, и правительственное постановление, которое отдало помещение, среди 75 других, Киево-Печерской лавре.

Национальная академия медицинских наук Украины издала приказ о переводе клиники (на 110 коек) в помещение по ул. Амосова 5, (на 80 коек) и по ул. Галицкого, 4 (на 40 коек).

В данное время в новых помещениях проводятся ремонтные работы, клиника начнет функционировать 28 августа.

19 июля с.г. настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что хочет выселить из Лавры структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. В интервью газете «Вести» в ответ на вопрос: «Как видите развитие Лавры в будущем, что собираетесь здесь отреставрировать, что хотите изменить?», настоятель сказал: «Хочу выселить структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви… Я хочу, чтобы монастырь был монастырем. Что касается больницы, которая расположена здесь (речь идет об инфекционной больнице, в которой, в частности, находятся ВИЧ-инфицированные), то я выразил свое мнение: ей здесь не место. Однако я никого из больных и врачей выгонять не собираюсь, им должны подыскать достойное помещение».