Украина готова создать лаборатории для продуктов на экспорт

Украина готова создать дополнительные лаборатории для проверки пищевой продукции, которая идет на экспорт, в случае возникновения у импортеров претензий к ее качеству.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта, комментируя телеканалам ситуацию, которая сложилась в связи с запретом Россией импорта кондитерской продукции Roshen.

«Если надо, (мы можем - УНИАН) сделать определенные лаборатории, которые были сертифицированы для того, чтобы проверять эту продукцию на территории Украины. Если у России или любой другой страны-импортера появляются вопросы относительно качества или безопасности продукции, они направляют продукцию в эти лаборатории, находящиеся здесь. Они (лаборатории - УНИАН) подтверждают или не подтверждают (претензии - УНИАН) и таким образом решаются вопросы в рабочем порядке», - заявил А.Максюта.