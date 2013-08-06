Детские больницы плохо оснащены необходимым инвентарем

По результатам инспекционных поездок Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка в большинстве областей зафиксированы нарушения в части выполнения требований поручения Президента Украины от 30 августа 2012 года относительно обеспечения детских лечебных заведений инвентарем, функциональными кроватями, мягким инвентарем согласно табелю оснащения.

Об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам ребенка, представленном Президенту Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Черновицкая, Винницкая, Донецкая, Киевская, Закарпатская, Сумская, Николаевская, Черкасская, Харьковская области и г. Киев произвели инвентаризацию материально-технического обеспечения детских больниц и детских отделений лечебных заведений в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения Украины. Результаты инвентаризации были заслушаны на коллегиях и определены первоочередные организационные и финансовые меры по улучшению материально-технического обеспечения городских и районных детских больниц. Кроме того, для решения этих вопросов привлекаются спонсоры для приобретения медицинского оборудования, функциональных кроватей, матрасов, белья», - говорится в отчете.

Павленко также сообщил, что по итогам инспекций Уполномоченного по правам ребенка во многих районах выявлен формальный подход к выполнению задания главы государства. Уровень обеспеченности заведений, которые оказывают медицинскую помощь детям, оборудованием, мягким инвентарем, не соответствует требованиям табеля оснащения.

Отдельно Уполномоченный Президента сообщил о результатах мониторинга выполнения поручения главы государства от 30 августа 2012 года в части обеспечения потребностей детей, больных онкологическими заболеваниями, в соответствии с которым в государственном бюджете на 2013 год на лекарственные средства и изделия медицинского назначения предусмотрено 216 млн грн.

«Задание главы государства выполняется не в полной мере, о чем свидетельствуют в том числе обращения родителей онкобольных детей, посещения онкоцентров, встречи со специалистами в сфере детской онкологии и гематологии», - отметил уполномоченный.

Среди первоочередных заданий, требующих решения, он отметил: полное выполнение местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления заданий Президента относительно обеспечения состояния материально-технического оснащения заведений здравоохранения согласно требованиям законодательства; расширение перечня номенклатуры лекарств, в том числе сопровождающих лекарств в соответствии с протоколами лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями; совершенствование процедуры распределения необходимых лекарств в соответствии с потребностями детей каждой области; совершенствование процедуры и качества профилактических обзоров детей с целью своевременного диагностирования онкологических и гематологических заболеваний; обеспечение социального сопровождения каждой семьи, которая воспитывает тяжелобольного ребенка в соответствии с требованиями Национальной стратегии профилактики социального сиротства на период до 2020 года, утвержденной указом Президента Украины от 22.10.2012.

Отдельно Павленко отметил важность полного выполнения поручения Президента Украины от 30 августа 2012 года в части обеспечения необходимым медицинским обслуживанием детей, больных редкими заболеваниями, а также решения вопроса регистрации в Украине необходимых лекарственных средств для своевременного и непрерывного обеспечения необходимым медицинским обслуживанием больных детей.