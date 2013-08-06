Новую клинику для людей с ВИЧ откроют 28 августа

Новые помещения выселенной с территории Киево-Печерской лавры клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского заработают 28 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины помещение, в котором находится учреждение здравоохранения, передано Министерству культуры Украины, которое в свою очередь передало его религиозной общине Киево-Печерской Свято-Успенской лавры в бесплатное пользование.

Во исполнение указанного решения правительства Национальная академия медицинских наук Украины выдала соответствующий приказ о переводе клиники (на 110 коек) в помещение по ул. Амосова, 5 (на 80 коек) и по ул. Галицкого, 4 (на 40 коек).

Как сообщил Константин Легеза, который 30 июля был назначен главным врачом клиники, в новых помещениях продолжаются ремонтные работы, клиника начнет функционировать 28 августа.

Статус клиники не изменится, вместо этого условия в новых помещениях будут отвечать современным требованиям, станут значительно лучше, что позволит проводить лечение эффективнее, говорится в сообщении.

По словам Легезы, он принял учреждение, в котором было 67 пациентов, госпитализация была прекращена 29 июля. Согласно договоренности с Департаментом здравоохранения Киевской городской государственной администрации 7 больных переведены в медицинские учреждения города (Александровская больница, противотуберкулезный диспансер, ЛОР-институт, больница № 5).

В плановом порядке выписаны на амбулаторное лечение 5 больных, которые обеспечены необходимыми лекарствами.

Руководитель медицинского учреждения заверил, что вопрос по каждому пациенту принимается индивидуально, и лишь с его согласия. При этом он прогнозирует, что в учреждении на переходный период останется 22-23 пациента, которым будет предоставляться необходимое лечение. В обычном режиме будет также функционировать поликлиника.

Как сообщил главный врач, состоянием на утро 5 августа в клинике на стационарном лечении находятся 33 пациента (22 ВИЧ-инфицированных, 11 - больных вирусным гепатитом).

В сообщении также отмечается, что вопрос перевода клиники Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского находится под личным контролем Лутковской.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно о том, что, несмотря на меморандум о невыселении клиники Института Громашевского, где среди других оказывают помощь ВИЧ-инфицированным и больным гепатитом, из помещения возле Киево-Печерской лавры вывозят кровати и оборудование, а пациентов стационара выписывают. В Академии медицинских наук объясняют такие действия решением санстанции, что якобы находиться в здании на Лаврской опасно для здоровья. В самой клинике между тем отмечают, что о состоянии здания «все знали уже давно», и ссылаются на приказ Академии медицинских наук, датированный 30 июля, и правительственное постановление, которое отдало помещение, среди 75 других, Киево-Печерской лавре.

Напомним, 19 июля с.г. настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что хочет выселить из Лавры структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. В интервью газете «Вести» в ответ на вопрос: «Как видите развитие Лавры в будущем, что собираетесь здесь отреставрировать, что хотите изменить?», настоятель сказал: «Хочу выселить структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви… Я хочу, чтобы монастырь был монастырем. Что касается больницы, которая расположена здесь (речь идет об инфекционной больнице, в которой, в частности, находятся ВИЧ-инфицированные), то я выразил свое мнение: ей здесь не место. Однако я никого из больных и врачей выгонять не собираюсь, им должны подыскать достойное помещение».