В результате аварии на «Стироле» погибли 5 человек

В результате аварии на концерне «Стирол» 6 августа 5 человек погибли, еще 6 пострадали.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Горловского городского совета Марина Соколова.

По ее словам, после происшествия городской голова Евгений Клеп в экстренном порядке провел совещание с профильными заместителями. Начальнику отдела здравоохранения городского совета Александру Просянику и заместителю городского головы Сергею Шкребцу поручено организовать максимальное содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим в ходе аварии сотрудникам предприятия. В настоящее время они выехали в городскую больницу №3 для организации этой работы.

"Кроме того, сектору экологии дано поручение организовать работу по замерам выбросов вредных веществ в атмосферу. По информации управления гражданской защиты населения, угрозы для жизни и здоровья жителей города аварийная ситуация не несет", - сказала Соколова.

Она также отметила, что после ликвидации последствий аварии будет проведено совещание с участием представителей концерна, на котором будет дана "соответствующая оценка для недопущения повторения подобных ситуаций".

Как сообщал УНИАН, 6 августа в ПАО "Концерн Стирол" возникла нештатная ситуация. «В 14.30 во время капитального ремонта завода №1 произошли выбросы газа аммиака. Аварийно-спасательная служба концерна в течение 20 минут полностью ликвидировала поломку, которая стала причиной выбросов, однако на предприятии есть пострадавшие. Специально созданная комиссия приступила к выяснению причин возгорания. Любые угрозы для населения отсутствуют", - сообщили в пресс-службе Ostchem.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – «Ривнеазот», концерн «Стирол», «Таджиказот» в Таджикистане и «Нитроферт» в Эстонии.