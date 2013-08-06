Более 75 тысяч сирот воспитываются в украинских семьях

«На сегодняшний день из 91718 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, уже 75742 ребенка воспитываются в украинских семьях», - говорится в отчете Уполномоченного Президента по правам ребенка Юрия Павленко, представленном главе государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Павленко подчеркивает, что во исполнение социальных инициатив главы государства в 2012 году удалось достичь максимального развития приемных семей и детских домов семейного типа. «Те же тенденции сохраняются и в первом полугодии 2013 года – маму и папу в приемной семье и детском доме семейного типа нашли 1137 детей (в первом полугодии прошлого года – 1086 детей)», - подчеркнул он.

Уполномоченный также отметил, что стабильно высоким остается уровень усыновления детей гражданами Украины. По его словам, в соответствии с ростом количества устройств детей в семьи граждан Украины уменьшается число детей, усыновляемых иностранцами.

По убеждению Павленко, дальнейшее развитие государственной политики о реализации права ребенка на воспитание в семье должно быть направлено на рост количества устройств детей в семьи граждан Украины и, соответственно, уменьшение потребности детей в усыновлении за границу. Требует активизации реформирование интернатных учреждений, развитие сети центров поддержки семей с детьми, должны повышаться качество подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, и осуществление надзора за условиями проживания и воспитания усыновленных детей, поддержка семей граждан Украины, взявших на воспитание детей, прежде всего, детей с недостатками развития, формирование культуры усыновления детей старшего возраста, которые так же, как и маленькие дети, ожидают семью, говорится в отчете.

Важной задачей Уполномоченный также определил утверждение функций и методик работы специалистов социальной работы с разными категориями семей в соответствии с Национальной стратегией профилактики социального сиротства на период до 2020 г.