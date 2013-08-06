В Украине уменьшилось количество детей, лишенных свободы

Число детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях и содержащихся в СИЗО, уменьшается. Об этом говорится в отчете Уполномоченного Президента по правам ребенка Юрия Павленко, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В частности, Уполномоченный Президента наводит статистику, согласно которой в 2010 году в воспитательных колониях отбывало наказание 1499 детей, в СИЗО содержалось 976 детей. «По состоянию на 1 июля 2013 года число детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях, уменьшились до 1135, детей, ожидающих решение суда в СИЗО, - до 339», - сообщил Павленко.

По его словам, количество воспитательных колоний для детей в Украине также сократилось – с 12 до 8. При этом Уполномоченный Президента поддержал решение Государственной пенитенциарной службы о закрытии до конца 2013 года Бережанской и Самборской воспитательных колоний. «Названные воспитательные колонии уже не наполняются, готовятся соответствующие документы о прекращении деятельности этих учреждений в качестве воспитательных колоний и дальнейшем использовании имущественных комплексов, в которых они расположены», - отметил Павленко.

По его словам, уменьшения числа детей, содержащихся в местах лишения свободы, удалось достичь с принятием нового Уголовного процессуального кодекса, введением специализации следователей и судей, уполномоченных на расследование и рассмотрение дел при участии детей, первоочередность рассмотрения их дел, привлечение законных представителей детей на всех стадиях уголовного процесса, ограничение применения содержания под стражей к несовершеннолетним, говорится в отчете.

«Гуманизация Уголовного процессуального кодекса должна происходить одновременно с наработкой новых форм социальной работы с детьми, находящихся в конфликте с законом. Вместо наказаний под видом лишения свободы более действенным будет применение более широкого спектра мер воспитательного характера к детям, совершившим уголовные правонарушения, кроме умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. При этом социальной работой должна быть охвачена и семья ребенка, совершившего преступление», - акцентировал внимание Уполномоченный по правам ребенка.

Для этого, говорится в отчете, необходимо ввести практику межведомственного сотрудничества всех причастных к ребенку в конфликте с законом государственных структур: Министерства внутренних дел Украины, Министерства социальной политики Украины, Государственной пенитенциарной службы Украины, уголовно-исполнительной инспекции Украины.

«В контексте положений нового УПК необходимо пересмотреть практику работы структур Министерства внутренних дел Украины, Министерства социальной политики Украины и усовершенствовать ее в части конкретных методик воспитательной работы с ребенком, находящимся в конфликте с законом», - отметил Павленко. Также, по его словам, необходимо разработать и внедрить современные методики работы милиции с детьми, направленные на профилактику правонарушений среди детей, обучение работников милиции формам и методам этой работы на постоянной основе, разработать и вести планы индивидуально-воспитательной работы с детьми, освобожденными от отбывания уголовного наказания с испытательным сроком или условно-досрочно, которые состоят на учете уголовно-исполнительной инспекции.

С этой целью начата подготовка предложений изменений в Уголовный кодекс Украины, отметил Уполномоченный Президента.

«Во исполнение поручения Президента Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уполномоченных органах внутренних дел по профилактике правонарушений среди детей», в котором предусматривается усиление ответственности милиции по предупреждению и профилактике детской преступности, недопущению нарушения прав детей, которые совершили преступление, стали жертвами или свидетелями преступления», - сообщил Павленко.